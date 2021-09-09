Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова. Она рассказала, что военнослужащие, попавшие в госпиталь, молодые – от 21 года до 25 лет.

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Волонтер отметила, что раненые на фронте есть почти ежедневно. Только с начала этой недели, то есть за 4 дня, в госпиталь оформили 15 военных.

В каком состоянии ранены бойцы

Юсупова сказала, что среди раненых бойцов есть находящиеся в тяжелом состоянии. Среди них:

бойцы с ампутацией и тяжелораненые от пуль и осколков,

контуженые после артиллерийского обстрела и подрывов на минах.

Наталья Юсупова отметила, что потребности госпиталя в медикаментах и продуктах волонтеры закрывают. Но помощь на фронт очень нужна.

Прислали большой список с лекарствами и препаратам. Еще надо купить квадрокоптер для разведки. Люди, 10, 30, 100 гривен – это большая помощь фронту. Не проходите мимо,

– призвала Наталья.