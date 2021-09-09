В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

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Бойцы ВСУ получили акубаротравмы

После вражеского обстрела вблизи Кряковки шестерых украинских воинов обследовали врачи и установили предварительный диагноз – акубаротравма.

Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

Для более детальной проверки и окончательного диагноза военных ВСУ, которые получили травмы, направили в ВМКЦ Северного региона Харькова.

Наши военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– добавили в штабе ООС.

Что такое акубаротравма Акубаротравма – это следствие контузии, разрыв или повреждение барабанных перепонок. После этого перепонки заживают, но слух все равно снижается из-за потери эластичности перепонок. При тяжелых последствиях человек или животное может оглохнуть.

Обострение на Донбассе: что известно

Российские оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.

За прошедшие сутки, 8 сентября, двое бойцов ВСУ получили осколочные ранения.

Утром 9 сентября российские наемники ранили защитника Украины.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала