В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
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Бойцы ВСУ получили акубаротравмы
После вражеского обстрела вблизи Кряковки шестерых украинских воинов обследовали врачи и установили предварительный диагноз – акубаротравма.
- Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.
Для более детальной проверки и окончательного диагноза военных ВСУ, которые получили травмы, направили в ВМКЦ Северного региона Харькова.
Наши военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– добавили в штабе ООС.
Что такое акубаротравмаАкубаротравма – это следствие контузии, разрыв или повреждение барабанных перепонок. После этого перепонки заживают, но слух все равно снижается из-за потери эластичности перепонок. При тяжелых последствиях человек или животное может оглохнуть.
Обострение на Донбассе: что известно
- Российские оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.
- За прошедшие сутки, 8 сентября, двое бойцов ВСУ получили осколочные ранения.
- Утром 9 сентября российские наемники ранили защитника Украины.