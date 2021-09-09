Наемники России 9 сентября атаковали позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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Оккупанты ранили бойца ВСУ
В результате огня противника один боец ВСУ получил огнестрельное ранение.
- После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение.
По предварительным данным, состояние здоровья защитника Украины – тяжелое.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил,
– добавили в штабе.
Ситуация на Донбассе: что известно
- Оккупанты 8 сентября нарушили режим прекращения огня на Донбассе 11 раз.
- В результате атак противника двое военных ВСУ получили осколочные ранения.
- В ответ наши защитники открывали огонь из незапрещенного вооружения.