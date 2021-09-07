Боевики осуществили обстрел украинских позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Это произошло 7 сентября.
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Что известно о раненом защитнике
Военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.
Ситуация на Донбассе в сентябре
- В течение суток 7 сентября российские наемники дважды нарушали договоренности о режиме тишины. Били в направлении Зализного и вблизи Зайцевого.
- По данным украинской разведки, российские наемники на Донбассе закладывают мины у линии соприкосновения. Оккупанты строят минно-взрывные заграждения.
- Недавно пророссийские боевики сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор Зайцево. К счастью, мирные жители не пострадали.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
Текст сообщения со страницы оперативно-тактической группировки "Восток" в фейсбуке:
"Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".