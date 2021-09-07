Бойовики здійснили обстріл українських позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Це сталося 7 вересня.

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Що відомо про пораненого захисника

Військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу й транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Ситуація на Донбасі у вересні

Протягом доби 7 вересня російські найманці двічі порушували домовленості про режим тиші. Гатили у напрямку Залізного та поблизу Зайцевого.

За даними української розвідки, російські найманці на Донбасі закладають міни біля лінії зіткнення. Окупанти будують мінно-вибухові загородження.

Нещодавно проросійські бойовики скинули з безпілотника дві саморобні міни на житловий сектор Зайцевого. На щастя, мирні мешканці не постраждали.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Текст допису зі сторінки оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці:

"Сьогодні, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".