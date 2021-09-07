Таку інформацію повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Про дії бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.
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Окупанти будують мінно-вибухові загородження. Для цього використовують протитанкові міни і заборонені міжнародними Конвенціями протипіхотні:
- ПОМ-2;
- ЕМН-2;
- МОН;
- ОЗМ-72.
У Міноборони наголосили, що такі дії бойовиків створюють додаткову небезпеку для цивільного населення. Також мінування призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ. Однак ці випадки ворог намагається приховати.
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Ситуація на Донбасі: останні обстріли
- Станом на 6 вересня окупанти 7 разів обстрілювали українські позиції.
- Зокрема, поблизу населеного пункту Зайцеве агресор використав автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Зі стрілецької зброї обстрілювали у напрямку Невельського та Новолуганського.
- Також провокації влаштовували в напрямку Золотого-4, Новозванівки, Катеринівки.
- На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає.