Таку інформацію повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Про дії бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.

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Окупанти будують мінно-вибухові загородження. Для цього використовують протитанкові міни і заборонені міжнародними Конвенціями протипіхотні:

ПОМ-2;

ЕМН-2;

МОН;

ОЗМ-72.

У Міноборони наголосили, що такі дії бойовиків створюють додаткову небезпеку для цивільного населення. Також мінування призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ. Однак ці випадки ворог намагається приховати.

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