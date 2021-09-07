Таку інформацію повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Про дії бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.

До теми Безпілотник бойовиків скинув на житловий сектор Зайцевого саморобні міни

Окупанти будують мінно-вибухові загородження. Для цього використовують протитанкові міни і заборонені міжнародними Конвенціями протипіхотні:

  • ПОМ-2;
  • ЕМН-2;
  • МОН;
  • ОЗМ-72.

У Міноборони наголосили, що такі дії бойовиків створюють додаткову небезпеку для цивільного населення. Також мінування призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ. Однак ці випадки ворог намагається приховати.

У Міноборони розповіли про неприпустимі дії агресора: відео

Ситуація на Донбасі: останні обстріли

  • Станом на 6 вересня окупанти 7 разів обстрілювали українські позиції.
  • Зокрема, поблизу населеного пункту Зайцеве агресор використав автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
  • Зі стрілецької зброї обстрілювали у напрямку Невельського та Новолуганського.
  • Також провокації влаштовували в напрямку Золотого-4, Новозванівки, Катеринівки.
  • На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає.