Такую информацию сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. О действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.
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Оккупанты строят минно-взрывные заграждения. Для этого используют противотанковые мины и запрещенные международными Конвенциями противопехотные:
- ПОМ-2;
- ЕМН-2;
- МОН;
- ОЗМ-72.
В Минобороны подчеркнули, что такие действия боевиков создают дополнительную опасность для гражданского населения. Также минирование приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск. Однако эти случаи враг пытается скрыть.
В Минобороны рассказали о недопустимых действиях агрессора: видео
Ситуация на Донбассе: последние обстрелы
- По состоянию на 6 сентября оккупанты 7 раз обстреливали украинские позиции.
- В частности, вблизи населенного пункта Зайцево агрессор использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Из стрелкового оружия стреляли в направлении Невельского и Новолуганского.
- Также провокации устраивали в направлении Золотого-4, Новозвановки, Катериновки.
- К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет.