Такую информацию сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. О действиях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.

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Оккупанты строят минно-взрывные заграждения. Для этого используют противотанковые мины и запрещенные международными Конвенциями противопехотные:

ПОМ-2;

ЕМН-2;

МОН;

ОЗМ-72.

В Минобороны подчеркнули, что такие действия боевиков создают дополнительную опасность для гражданского населения. Также минирование приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск. Однако эти случаи враг пытается скрыть.

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