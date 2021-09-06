Інцидент трапився близько 4:20 на північній околиці житлового сектору. Внаслідок обстрілу мирні мешканці не постраждали.

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Бойовики скинули саморобні міни

Вибухові пристрої виготовили за допомогою 3D-принтера. У кожному з них містилося 500 грамів пластичної вибухової речовини. Бойовики використали спеціально виготовленні "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 міліметрів.



Бойовики скинули міни на Донбасі / Фото пресслужби ООС

У командуванні ООС наголосили, що окупанти почали частіше застосовувати безпілотники проти українських військових. Наприклад, впродовж останнього тижня вони 5 разів запускали їх на Донбасі.

Усі вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України,

– розповіли в ООС.

У штабі додали, що це є черговим свідченням злочинів російських бойовиків в Україні.

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