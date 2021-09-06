Інцидент трапився близько 4:20 на північній околиці житлового сектору. Внаслідок обстрілу мирні мешканці не постраждали.
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Бойовики скинули саморобні міни
Вибухові пристрої виготовили за допомогою 3D-принтера. У кожному з них містилося 500 грамів пластичної вибухової речовини. Бойовики використали спеціально виготовленні "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 міліметрів.
Бойовики скинули міни на Донбасі / Фото пресслужби ООС
У командуванні ООС наголосили, що окупанти почали частіше застосовувати безпілотники проти українських військових. Наприклад, впродовж останнього тижня вони 5 разів запускали їх на Донбасі.
Усі вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України,
– розповіли в ООС.
У штабі додали, що це є черговим свідченням злочинів російських бойовиків в Україні.
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Ситуація на Донбасі: останні новини
- За даними військовослужбовців ЗСУ, на Донеччині поблизу Новолуганського жодна доба не минає без обстрілів. Окупанти запустили протипіхотні міни ПОМ-2, заборонені міжнародними конвенціями.
- ОБСЄ на початку вересня зафіксувала на Донбасі танки, гаубиці, зенітні установки й БМП окупантів. Вони розмістили техніку у житлових районах, біля населених пунктів та на полігонах.
- Українські розвідники повідомили, що Росія з вересня почала нарощувати свою міць на Сході України. Проросійські найманці почали ротацію передових підрозділів.