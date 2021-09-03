Так, українська розвідка повідомляє, що переміщують передові підрозділи з'єднань та частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Це потрібно для підвищення боєздатності.

Тим часом "Винні" Україна і "західні покровителі": Росія пояснила відмову від місії ОБСЄ

Розвідка повідомляє про посилення військ окупантів

Так, з початку вересня, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, бойовики розпочали ротацію передових підрозділів з'єднань та частин.

Для підвищення бойових можливостей провели:

бойове злагодження рот у сформованих БТГр;

тактичні навчання з коригування вогню артилерії з використанням БПЛА.

Ворог тримає на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та протитанкових ракетних комплексів для провокації українських воїнів.

Важливо! Росія від жовтня не продовжуватиме мандат спостережної місії ОБСЄ на КПП "Донецьк" і "Гуково". Представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш заявив, що це може бути підготовкою провокацій.

Повний текст публікації ГУР Міноборони

Головне управління розвідки України інформує Командування ЗС РФ продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угрупування РОВ на ТОТ ДЛО. З початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1,2 АК.

Для підвищення бойових можливостей РОВ, було проведено: бойове злагодження рот у сформованих БТГр; тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА. Також окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК для провокації на території проведення ООС. Слава Україні!