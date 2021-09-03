Украинская разведка сообщает, что перемещают передовые подразделения соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов. Это нужно для повышения боеспособности.

Между тем "Виноваты" Украина и "западные покровители": Россия объяснила отказ от миссии ОБСЕ

Разведка сообщает об усилении войск оккупантов

С начала сентября, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей.

Для повышения боевых возможностей провели:

боевое слаживание рот в сложившихся БТГр;

тактические учения по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА.

Враг держит на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и противотанковых ракетных комплексов для провокации украинских воинов.

Важно! Россия с октября не будет продлевать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на КПП "Донецк" и "Гуково". Представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что это может быть подготовкой провокаций.

Полный текст публикации ГУР Минобороны

Главное управление разведки Украины информирует Командование ВС РФ продолжает наращивать готовность к применению оперативной группировки РОО на ТОТ ДЛО. С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1,2 АК.

Для повышения боевых возможностей РОО, были проведены: боевое слаживание рот в сложившихся БТГр; тактические учения по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА. Также оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС. Слава Украине!