Зрозуміло, що Зеленський – спеціально чи, може, випадково – але потролив Путіна. Мовляв, він не вічний, і коли путінський режим в Росії відійде в минуле, а Путіна покладуть на Красній площі у мавзолей до Леніна, то "тоді з Росією і здружимося" – проте це не так.

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Ворог України – не лише Путін

Можна вважати Путіна головним ворогом України і винуватцем того, що Росія почала війну. Також можна думати, що коли Путін помре, то в Україні миттєво настане щастя. Але це занадто простий рецепт того щастя, так не буває, в реальному житті все набагато складніше і немає простих рішень.

Правда в тому, що хоча Путін дійсно головний ворог України і за його наказом Росія пішла в наступ на українські території, але і решти росіян в тому чимало провини. Усі бачили їхню ейфорію від "Крим наш", усі знають, що вони щиро підтримували окупацію Донбасу й більшість з них наразі бажають "успіхів" своїм кадровим армійцям, які їздять на Донбас у так звані відрядження.

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Нібито зрозуміло, що не можна гніватися на бультер'єра, коли він кусає, адже він лише виконує команду власника. Наче зрозуміло, що задурені кремлівським телебаченням пересічні росіяни, може, насправді всередині "білі і пухнасті".

Але всі розуміння, спроби "зрозуміти і пробачити" – взагалі нічого не варті, коли бультер'єр жує тобі руку, а росіянин на Донбасі наводить реактивну систему залпового вогню "Град" на житловий мікрорайон мирного українського міста або ж вицілює зенітно-ракетним комплексом "Бук" пасажирський лайнер.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США погодився, що в України та Росії є спільна історія, проте політика двох країн зовсім різна. У Москви, за його слоівми, у пріоритеті є щось забирати, а не давати.

Правда щодо вчинків Росії неодмінно випливе назовні

Ба більше – уся попередня історія так званих братніх стосунків із Московією свідчить про те, що московити вороги – бо історія та страшна і кривава:

за часів Петра I, коли вони придушували спротив Івана Мазепи й буквально винищили мирне населення Батурина;

за часів Катерини II, за чиїм наказом московити винищили Запорізьку Січ;

за часів вже "Леніна – Сталіна", коли московити влаштували Голодомори;

за сучасних часів Путіна, коли московити пішли на Україну війною, через що – 2 мільйони вимушених переселенців, кілька десятків тисяч загиблих і кілька сотень тисяч поранених та скалічених.

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Але чимало українців цього не розуміють чи не хочуть розуміти. Такі висновки можна зробити з і дотепер братань з росіянами – спортсменами чи співаками. Але ймовірно, це вдасться перебороти – бо це лише залишки спочатку радянської, а потому і російської пропаганди, які спотворювали правду і про Мазепу, і про Бандеру, а потому чимало хто з українців вірив у "розіп'ятого "Правим сектором" російськомовного хлопчика".

Дійсно, історію та факти вдавалося перекручувати, але правда неодмінно випливе назовні, як нині випливають, здавалося б, давно втрачені чи знищені секретні архіви, ті, які є свідченням усіх злочинів, що московити-комуністи вчиняли в Україні.

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