Про це глава держави розповів під час зустрічі з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США.

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Політика Росії – інша, ніж України

У нас (українців та росіян – 24 канал) є спільна історія, є спільні перемоги і є дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена на те, щоб все-таки щось забрати, а не дати,

– пояснив Зеленський.

Попри це, Зеленський наголосив, що вірить у те, що з роками ситуація зміниться. Бо Росія та Україна – сусіди, отож між ними можливі кращі відносини.

Зеленський зустрівся з Байденом 1 вересня

Зазначимо, що 1 вересня Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом. Американський президент заявив, що підтримує прагнення України на шляху до НАТО. Це викликало неабияку лють Москви. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що у випадку вступу України до Альянсу, Кремль піде на контрзаходи.

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Тим часом речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначив, що перемовини Байдена і Зеленського – особиста поразка Путіна. Головне досягнення цієї зустрічі – те, що мінський процес вже не вважають безальтернативним.