Таким досягнення Олексій Арестович назвав те, що за підсумками зустрічі двох президентів більше ніхто не говорив про безальтернативність мінських переговорів.
До слова Це мертва історія, – Резніков про мінські перемовини
"Мінськ" зникає з порядку денного
Речник української делегації зауважив, що після зустрічі Джозефа Байдена й Володимира Путіна президенти вийшли на спільну пресконференцію та майже одразу заговорили про мінський процес.
Зараз у спільній декларації жодного разу не пригадуються ці мінські угоди. Вони жодного разу не прозвучали. Не зважаючи на те, що в оточенні самого Байдена є група людей, що бажають нормалізації відносин з Росією,
– зазначив Олексій Арестович.
Він переконаний, що зняття мінського процесу з порядку денного саме американською адміністрацією – це величезна поразка Володимира Путіна.
"У Лаврова перед зустріччю Байдена й Путіна в одному з інтерв'ю вискочило, цитую: "Ми ніколи не дозволимо Україні знятися з гачка мінських домовленостей". Так ось, цього гачка більше не існує", – заявив спікер українського делегації в Мінську.
Коротко про мінський процес:
- Переговори в тристоронній контактній групі за участі представників України, Росії та ОБСЄ тривають від початку російської агресії.
- У різних підгрупах обговорюється процес імплементації мінських угод від 12 лютого 2015 року – так званий "Мінськ-2".
- Втім, в останні кілька років багато політиків та експертів, зокрема в Україні, заявляють про відсутність будь-якого результату переговорів.