Таким досягнення Олексій Арестович назвав те, що за підсумками зустрічі двох президентів більше ніхто не говорив про безальтернативність мінських переговорів.

До слова Це мертва історія, – Резніков про мінські перемовини

"Мінськ" зникає з порядку денного

Речник української делегації зауважив, що після зустрічі Джозефа Байдена й Володимира Путіна президенти вийшли на спільну пресконференцію та майже одразу заговорили про мінський процес.

Зараз у спільній декларації жодного разу не пригадуються ці мінські угоди. Вони жодного разу не прозвучали. Не зважаючи на те, що в оточенні самого Байдена є група людей, що бажають нормалізації відносин з Росією,

– зазначив Олексій Арестович.

Він переконаний, що зняття мінського процесу з порядку денного саме американською адміністрацією – це величезна поразка Володимира Путіна.

"У Лаврова перед зустріччю Байдена й Путіна в одному з інтерв'ю вискочило, цитую: "Ми ніколи не дозволимо Україні знятися з гачка мінських домовленостей". Так ось, цього гачка більше не існує", – заявив спікер українського делегації в Мінську.

Коротко про мінський процес: