Таким достижения Алексей Арестович назвал то, что по итогам встречи двух президентов больше никто не говорил о безальтернативности минских переговоров.
К слову Это мертвая история, – Резников про минские переговоры
"Минск" исчезает с повестки дня
Представитель украинской делегации отметил, что после встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина президенты вышли на совместную пресс-конференцию и почти сразу заговорили о минском процессе.
Сейчас в совместной декларации ни разу не вспоминаются эти минские соглашения. Они ни разу не прозвучали. Несмотря на то, что в окружении самого Байдена есть группа людей, желающих нормализации отношений с Россией,
– отметил Алексей Арестович.
Он убежден, что снятие минского процесса с повестки дня именно американской администрацией – это огромное поражение Владимира Путина.
"В Лаврова перед встречей Байдена и Путина в одном из интервью выскочило, цитирую: "Мы никогда не позволим Украине сняться с крючка минских договоренностей". Так вот, этого крючка больше не существует", – заявил спикер украинского делегации в Минске.
Коротко о минском процессе:
- Переговоры в трехстороннем контактной группе с участием представителей Украины, России и ОБСЕ продолжаются с начала российской агрессии.
- В разных подгруппах обсуждается процесс имплементации минских соглашений от 12 февраля 2015 года – так называемый "Минск-2".
- Впрочем, в последние несколько лет многие политики и эксперты, в частности в Украине, заявляет об отсутствии какого-либо результата переговоров.