Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил, что минские консультации – это нулевой трек.
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В моем кабинете проходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история,
– сказал политик.
Однако консультации надо сохранить
По словам министра, нужно сохранить "этот канал коммуникации, хоть и слабенький". Резников объяснил, это для того, чтобы, когда наступит нужный момент, могли использовать канал.
Кроме того, минские консультации следует сохранить ради украинцев, находящихся в тюрьмах оккупантов, например, в "Изоляции". Резников отметил, что более 200 человек Украина пытается забрать оттуда.
Работа ТКГ: последние новости
- 1 сентября провели внеочередное заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности. Стороны говорили о грубых нарушениях режима тишины на Донбассе со стороны оккупантов.
- Руководитель украинской делегации, вероятно, не будет участвовать в ТКГ до конца 2021 года. Политик недавно перенес операцию, а теперь проходит реабилитационный период.
- Представитель украинской стороны Алексей Арестович заявил, что после снятия карантина в первую очередь рассмотрят вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска.