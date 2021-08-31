Поэтому первый президент Украины, скорее всего, не будет участвовать в заседаниях ТКГ до конца 2021 года. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 30 августа сказал Алексей Арестович.

Советуем перечитать Финт россиян с террористкой Пироговой и другие итоги заседания ТКГ по Донбассу 26 августа

Кравчук находится в сложном периоде реабилитации

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что глава делегации Леонид Кравчук находится "в сложном периоде реабилитации".

Человеку 87 год, а операция на сердце – это всегда очень сложно,

– отметил Арестович.

По его словам, пока управлять украинской делегацией будет вице-премьер Алексей Резников – "наверное, это будет даже до ноября – декабря, как я понимаю".

Обратите внимание: операцию на сердце Леониду Кравчуку делали в конце июня. Подробностей относительно этого практически нет, ведь семья первого президента просила не комментировать "ничего, кроме самого факта".

Леонид Макарович Кравчук – первый президент независимой Украины в 1991 – 1994 годах.

Напомним, председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Кравчук стал в июле 2020 – на общественных началах.