Поэтому первый президент Украины, скорее всего, не будет участвовать в заседаниях ТКГ до конца 2021 года. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 30 августа сказал Алексей Арестович.
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Кравчук находится в сложном периоде реабилитации
Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что глава делегации Леонид Кравчук находится "в сложном периоде реабилитации".
Человеку 87 год, а операция на сердце – это всегда очень сложно,
– отметил Арестович.
По его словам, пока управлять украинской делегацией будет вице-премьер Алексей Резников – "наверное, это будет даже до ноября – декабря, как я понимаю".
Леонид Макарович Кравчук – первый президент независимой Украины в 1991 – 1994 годах.
- Напомним, председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Кравчук стал в июле 2020 – на общественных началах.
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