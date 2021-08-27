Каких-либо критически важных договоренностей на Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в этот день достигнуто не было. Интересной, впрочем, была попытка россиян замаскировать "представительницу ДНР", перебросив ее из одной подгруппы в другую.

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Итоги заседания ТКГ по Донбассу 26 августа

Алексей Резников напомнил российской делегации, что группа трехсторонняя (иногда даже такое приходится напоминать) – в ее составе представители ОБСЕ, Украины и России.

Это связано с тем, что россияне упорно пытаются заставить украинцев напрямую говорить с оккупационными администрациями захваченной Россией части Донбасса.

Соответственно, украинский вице-премьер процитировал канцлера Германии Ангелу Меркель, во время пресс-конференции в Киеве прямо указала, что стороной конфликта с Украиной является Россия.

В общем по итогам заседания Трехсторонней контактной группы украинская делегация призвала Россию:

Ускорить подготовку к проведению следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Разблокировать наконец работу КПВВ с российской стороны.

Обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня.

Реализовать разминирование ранее определенных 19 участков на линии разграничения.

Россияне попытались замаскировать "представительницу ДНР"

Украинская сторона приветствовала разблокирование работы политической подгруппы. Это стало возможным, потому что видеоконференцию наконец покинула по требованию украинцев некая Майя Пирогова.

Дело в том, что эта женщина – гражданка Украины, осужденная в Украине за терроризм.

Здесь предыстория Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГ

Российская делегация, впрочем, попыталась перевести эту "экспертку", как написал Алексей Резников, непонятно с каким статусом в гуманитарную подгруппу ТКГ.

Украинская делегация, естественно, расценила этот финт как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ.