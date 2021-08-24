Участница украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что для этого будет переходный период. За это время необходимо будет разобраться с документами на бывших неподконтрольных территориях и установить там украинскую власть.
Заметьте Это были самые страшные годы, – украинский защитник вспомнил первые дни войны на Донбассе
По словам Ивановой, проблема лишь в том, чтобы освободить эти территории.
Я не думаю, что у людей есть причина из-за этого очень волноваться. Они – граждане Украины. Все, кто хотят остаться гражданами Украины, останутся ими. А те, кто получил российский паспорт, могут быть гражданами России,
– подчеркнула Иванова.
По словам участницы ТКГ, большинство людей получили эти паспорта вынужденно, ведь не имели других способов защитить себя.
Российские паспорта на Донбассе: последние новости
- Массовую паспортизацию со стороны России на территории оккупированного Донбасса осудили в ЕС. Там заявили, что действия России противоречат целям минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "они выдают эти документы, это как Гитлер нападал, он аусвайсы (удостоверения личности – 24 канал) выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение".
- Боевики на Донбассе заставляют людей участвовать в выборах в Госдуму, которые состоятся осенью.
- Между тем в проекте постановления ЦИК России говорится, что жителям оккупированной Донецкой и Луганской областей, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах в Госдуму.