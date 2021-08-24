Учасниця української делегації у ТКГ Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що для цього буде перехідний період. За цей час необхідно буде розібратися з документами на колишніх непідконтрольних територіях та встановити там українську владу.
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За словами Іванової, проблема лише у тому, щоб звільнити ці території.
Я не думаю, що у людей є причина через це дуже хвилюватися. Вони – громадяни України. Всі, хто хочуть залишитися громадянами України, залишаться ними. А ті, хто отримав російський паспорт, можуть бути громадянами Росії,
– наголосила Іванова.
За словами учасниці ТКГ, більшість людей отримали ці паспорти вимушено, адже не мали інших способів захистити себе.
Російські паспорти на Донбасі: останні новини
- Масову паспортизацію з боку Росії на території окупованого Донбасу засудили у ЄС. Там заявили, що дії Росії суперечать цілям мінських домовленостей та перешкоджають майбутньому процесу реінтеграції.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, "вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси (посвідчення особи – 24 канал) видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення".
- Бойовики на Донбасі примушують людей брати участь у виборах до Держдуми, які відбудуться восени.
- Тим часом у проєкті постанови ЦВК Росії мовиться, що жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах у Держдуму.