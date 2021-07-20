Жителі Донбасу зможуть голосувати онлайн. У ЦВК наголосили також, що охочі проголосувати мають зареєструватися на єдиному порталі держпослуг. Відповідний проєкт постанови можуть затвердити вже 20 липня.

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Тим часом в окупованому Донецьку агітацію проводить пропутінська "Єдина Росія". Зокрема, до цієї політсили виявив бажання вступити ватажок окупантів Денис Пушилін.

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Зауважте! Депутати від "Єдиної Росії" також відвідали Луганськ. Там вони агітували місцевих жителів голосувати на виборах до Держдуми.

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