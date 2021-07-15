Про це розповів журналіст та член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Наразі Кремль ніби навмисне шкодить майбутнім поколінням, розставляючи для них так звані пастки.

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"На Донбасі – паспортизація, тобто він (Путін – 24 канал) відірвав шматок України й "ні туди ні сюди", тобто він не приєднав до Росії, і Україні не віддає. Він зробив "сіру зону", – сказав журналіст.

Наразі глава Кремля зробив все, щоб завести конфлікт на Донбасі у глухий кут, тобто заморозити його. З наслідками правління Путіна зіштовхнеться майбутня влада Росії.

По-справжньому оцінити абсолютно руйнівну роль Путіна, божевілля, яке його охопило, зможе тільки майбутнє покоління росіян – коли вони усвідомлять, наскільки він їх всіх "закопав",

– вважає Денис Казанський.

Казанський: Росія заганяє себе в клуб "країн-ізгоїв"

Власне Кремль та всі його рупори продовжують розповідати про "геніальність Путіна", проте реальність – очевидна.

"Росія заганяє себе в клуб "країн-ізгоїв", руйнує відносини з усіма і робить все так, щоб їх було максимально важко поновити. Що отрима Путін? Він 7 років воює з Україною. Він втратив всю Україну", – зазначив Денис Казанський.

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Якщо він доходить до війни там, де її можна уникнути, то це непрофесійний політик, це черговий безумець, який залишиться таким в історії.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео 24 каналу