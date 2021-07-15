Об этом рассказал журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Сейчас Кремль якобы нарочно вредит будущим поколениям, расставляя для них так называемые ловушки.

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"На Донбассе – паспортизация, то есть он (Путин – 24 канал) оторвал кусок Украины и "ни туда ни сюда", то есть он не присоединил к России, и Украине не отдает. Он сделал "серую зону", – сказал журналист.

Сейчас глава Кремля сделал все, чтобы завести конфликт на Донбассе в тупик, то есть заморозить его. С последствиями правления Путина столкнется будущая власть России.

По-настоящему оценить абсолютно разрушительную роль Путина, охватившее его безумие сможет только будущее поколение россиян – когда они осознают, насколько он их всех "закопал",

– считает Денис Казанский.

Казанский: Россия загоняет себя в клуб "стран-изгоев"

Собственно Кремль и все его рупоры продолжают рассказывать о "гениальности Путина", однако реальность – очевидна.

"Россия загоняет себя в клуб "стран-изгоев", разрушает отношения со всеми и делает все так, чтобы их было максимально трудно восстановить. Что получил Путин? Он 7 лет воюет с Украиной. Он потерял всю Украину", – отметил Денис Казанский.

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Если он доходит до войны там, где ее можно избежать, то это непрофессиональный политик, это очередной безумец, который останется таким в истории.

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