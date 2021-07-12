В содержании много передергиваний, лжи, манипуляций. Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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Россия привыкает к мысли об украинцах как отдельном народе, – Казанский
Он отметил, глава Кремля просто переписал историю Украины. Поэтому в тексте нет для украинцев никаких сюрпризов.
Фактически это такой пересказ советского учебника, в котором написано все от Киевской Руси и до наших дней. История Украины представлена в том виде, в котором ее всегда понимала Россия,
– рассказал журналист.
В то же время это первый случай, когда Путин обратился к украинцам на украинском языке. Это показывает, что постепенно руководство России, несмотря на все заявления и шовинистическую позицию, привыкает к мысли об отдельном народе со своим языком – украинским.
По словам Дениса Казанского, это уже фактически опровергает половину того, о чем говорится в статье. Ведь Кремль постоянно подчеркивает, что украинцы и русские – один народ. Но одновременно обращаются на украинском языке.
"В содержании намешано все. С одной стороны, пишется об одном народе. А потом – выдвигаются территориальные претензии", – подчеркнул он.
Путин написал статью про россиян и украинцев: детали
- На официальном сайте главы Кремля 12 июля появилась статья "Об историческом единстве россиян и украинцев", опубликованная на русском и украинском языках. Он изложил ряд аргументов, почему якобы они являются одним народом.
- Путин назвал большой трагедией "стену, которая возникла в последние годы между Россией и Украиной". А все славянские и другие племена были якобы объединены одним древнерусским языком, а впоследствии и верой. По его мнению, произведения Шевченко, Сковороды, Котляревского являются не украинским, а общим достоянием.