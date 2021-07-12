Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Игорь Яременко. И прокомментировал собственное отношение к таким действиям президента России.
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Чиновник провел аналогию между этой статьей и совершением изнасилования. Мол, именно так он и воспринимает это "произведение".
Трудно говорить об одном народе или одной семье, а именно на это намекается, когда тебя насилуют. То есть это абсолютная странность,
– отметил заместитель Алексея Резникова.
По его словам, для любого нормального человека – это нонсенс, когда в семье один человек насилует другого, а потом заявляет: "Ну, мы же с тобой семья". Следовательно, это не означает, что такие действия не являются изнасилованием.
"Более того, это не значит, что тот человек, которого изнасиловали, будет как-то любить насильника. Примерно таким образом я и воспринимаю эту статью", – подчеркнул Игорь Яременко.
Яременко прокомментировал статью Путина об Украине: видео
Путин написал статью об Украине: главное
- Путин во время "Прямой линии" подчеркнул, что не видит разницы между украинцами и россиянами. К тому же пообещал написать статью на эту тему.
- 12 июля на официальном сайте президента России появилась статья "Об историческом единстве россиян и украинцев", доступная как на русском, так и на украинском языках. Он изложил ряд аргументов, почему якобы они являются одним народом.
- Мол, славянские и другие племена были объединены одним древнерусским языком, а после крещения Руси – православной верой. По его мнению, произведения Шевченко, Сковороды, Котляревского являются не украинским, а общим достоянием.
- Глава Кремля также подчеркнул, что считает большой трагедией "стену, которая возникла в последние годы между Россией и Украиной".