Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ігор Яременко. І прокоментував власне ставлення до таких дій президента Росії.
До теми Назвав "дітищем радянської епохи", – Путін написав обіцяну статтю про Україну
Посадовець провів аналогію між цією статтею та скоєнням зґвалтування. Мовляв, саме так він і сприймає цей "твір".
Важко говорити про один народ чи одну родину, а саме на це натякається, коли тебе ґвалтують. Тобто це абсолютна дивина,
– зазначив заступник Олексія Рєзнікова.
За його словами, для будь-якої нормальної людини – це нонсенс, коли в родині одна людина ґвалтує іншу, а потім заявляє: "Ну, ми ж з тобою родина". Відтак це не означає, що такі дії не є зґвалтуванням.
"Ба більше, це не означає, що та людина, яку зґвалтували, буде якось любити ґвалтівника. Приблизно таким чином я і сприймаю цю статтю", – наголосив Ігор Яременко.
Яременко прокоментував статтю Путіна про Україну: відео
Путін написав статтю про Україну: головне
- Путін під час "Прямої лінії" наголосив, що не бачить різниці між українцями та росіянами. До того ж пообіцяв написав статтю на цю тему.
- 12 липня на офіційному сайті президента Росії з'явилася стаття "Про історичну єдність росіян та українців". доступна як російською, так і українською мовами. Він виклав низку аргументів, чому нібито вони є одним народом.
- Мовляв, слов'янські та інші племена були об'єднані однією давньоруською мовою, а після хрещення Русі – православною вірою. На його думку, твори Шевченка, Сковороди, Котляревського є не українським, а спільним надбанням.
- Глава Кремля також підкреслив, що вважає великою трагедією "стіну, яка виникла в останні роки між Росією та Україною".