У змісті багато пересмикувань, брехні, маніпуляцій. Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Росія звикає до думки про українців як окремий народ, – Казанський
Він зазначив, глава Кремля просто переписав історію України. Відтак у тексті немає для українців жодних сюрпризів.
Фактично це такий переказ радянського підручника, в якому написано все від Київської Русі й до наших часів. Історія України подана в тому вигляді, в якому її завжди розуміла Росія,
– розповів журналіст.
Водночас це перший випадок, коли Путін звернувся до українців українською мовою. Це показує, що поступово керівництво Росії, попри всі заяви й шовіністичну позицію, звикає до думки про окремий народ зі своєю мовою – українців.
За словами Дениса Казанського, це вже фактично спростовує половину того, про що мовиться у статті. Адже Кремль постійно наголошує, українці й росіяни – один народ. Але водночас звертаються українською мовою.
"У змісті намішано все. З одного боку, пишеться про один народ. А потім – висуваються територіальні претензії", – підкреслив він.
Путін написав статтю про росіян і українців: деталі
- На офіційному сайті глави Кремля 12 липня з'явилася стаття "Про історичну єдність росіян та українців", опублікована російською і українською мовами. Він виклав низку аргументів, чому нібито вони є одним народом.
- Путін назвав великою трагедією "стіну, яка виникла в останні роки між Росією та Україною". А всі слов'янські та інші племена були нібито об'єднані однією давньоруською мовою, а згодом і вірою. На його думку, твори Шевченка, Сковороди, Котляревського є не українським, а спільним надбанням.