Коли похолодає й чи чекати великих морозів і снігопадів, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Коли буде похолодання в Україні
У п'ятницю в Україні буде переважно без опадів. Тільки вдень у західних областях пройдуть дощі. У Карпатах і північній частині подекуди посилення вітру, – пориви 15 – 20 метрів на секунду. Уночі +6 – +12, вдень +13 – +18, на Півдні та Сході ще до +22 градусів.
15 – 16 березня погіршення погодних умов: у західних та північних областях дощ та мокрий сніг, місцями значні опади, у центральних та Харківській областях переважно дощі, поступове зниження температури вночі до -2 – +4 градусів, удень до +2 – +10 градусів,
– зазначили синоптики.
Додали, що на Півдні ще утримається переважно суха й тепла погода.
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Морози у березні
- Раніше інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, що в березні ще можуть бути затоки холоду. Зазнала, що вони очікуються якраз-таки у другій половині місяця.
- До речі, абсолютний мінімум, який фіксували у березні за всю історію спостережень в Україні, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті та Півдні -10 – -27 градусів.
- Втім, зауважила представниця Укргідрометцентру, у розрізі останніх десятиліть такі температурні показники по -20 градусів зараз дуже рідко стаються, у березні тим паче. Однак, інколи вони були зафіксовані. Архівні дані їх пам'ятають.
- "Для березня характерна будь-яка погода. Тому що в нас може бути як -20, так і +20 градусів. Тому що це місяць на перетині холодного й теплого сезонів. Тож можуть бути дуже такі великі амплітуди, якщо дивитися на архівні показники, як від мінусів, так і до плюсів", – наголосила Наталія Птуха.
- Водночас додала, тенденція останніх років зберігається в тому, що все ж таки переважно плюсові значення стають. І в нас більшість місяців вище кліматичної норми.