Коли похолодає й чи чекати великих морозів і снігопадів, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде похолодання в Україні

У п'ятницю в Україні буде переважно без опадів. Тільки вдень у західних областях пройдуть дощі. У Карпатах і північній частині подекуди посилення вітру, – пориви 15 – 20 метрів на секунду. Уночі +6 – +12, вдень +13 – +18, на Півдні та Сході ще до +22 градусів.

15 – 16 березня погіршення погодних умов: у західних та північних областях дощ та мокрий сніг, місцями значні опади, у центральних та Харківській областях переважно дощі, поступове зниження температури вночі до -2 – +4 градусів, удень до +2 – +10 градусів,

– зазначили синоптики.

Додали, що на Півдні ще утримається переважно суха й тепла погода.

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Морози у березні