Та чи чекати ще сильних морозів, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози у березні

За кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури, який фіксували у березні за всю історію спостережень, сягає -20 – -37 градусів. На Закарпатті й Півдні -10 – -27.

Втім, синоптикиня наголосила, що в розрізі останніх десятиліть показники по -20 градусів зараз дуже рідко стаються, у березні тим паче. Інколи вони були зафіксовані. Архівні дані пам'ятають. Загалом для березня характерна будь-яка погода.

У нас може бути як -20, так і +20 градусів. Тому що це місяць на перетині холодного й теплого сезонів. Тож можуть бути дуже такі великі амплітуди, якщо дивитися на архівні показники, як від мінусів, так і до плюсів. Але тенденція останніх років зберігається в тому, що все ж таки переважно плюсові значення стають. І в нас більшість місяців вище кліматичної норми,

– підкреслила синоптикиня.

До речі, представниця Укргідрометцентру також розповіла, що поки затоки холоду не очікуються. Однак, вони все ще можливі.

"У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути. Сподіваємося, що не критичне, але на кілька градусів температура все ж таки коливатися буде, не може вона постійно утримуватися в межах ось таких +15 – +17 градусів", – зазначила Наталія Птуха.

Додамо, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря в березні передбачається в межах +1 – +7 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри. Це менше за норму.

Цікаво, що абсолютний максимум, який коли-небудь фіксували у березні, сягає +19 – +29 градусів, у Карпатах +14 – +16.