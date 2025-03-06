Якою буде погода в перший місяць весни – чи можливі ще великі морози та сніг, яку температуру прогнозують і чи чекати сильного потепління у березні – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Потепління в Україні: якою буде погода найближчими днями

В останні дні лютого до України прийшло потепління. Утім, подекуди вночі ще спостерігається до -5 градусів. Якою буде погода найближчими днями – чи відступлять вже морози, і чи чекати опадів та значного потепління?

У більшості областей зараз спостерігається підвищення температурних показників. Вночі залишається 0 – +5 градусів найближчими днями майже в усіх регіонах. І лише в Карпатах і на Закарпатті 0 – -5 градусів ще може бути.

Вдень 5 березня у нас вже +9 – +14 градусів, на Прикарпатті до +17. Трошки прохолодніше на Сході та Північному Сході, – +4 – +9.

6 – 7 березня в Україні вже очікуємо +10 – +17 градусів. Тобто це справжня весняна температура.



В Україні пригріє до +17 градусів / Фото ілюстративне Unsplash

Буде зберігатися погода без опадів. Тому що на Україну впливає поле підвищеного атмосферного тиску із заходу. Воно простягається до нас такою смугою. Але буде і досить вітряно, адже через північ Європи проходять активні процеси з атмосферними фронтами.

Опади та фронти безпосередньо нас не зачіпають. Однак ці два баричних утворення протистоять опосередковано – поле низького тиску над північчю Європи, а високого більше над центральною і західною. Через це може бути посилення вітру, переважно західного напрямку, 7 – 12 метрів за секунду.

5 – 6 березня в Україні, крім Закарпаття та Півдня, очікуємо пориви в межах 15 – 20 метрів за секунду. Тобто готуємося до вітряної погоди після такого відносно спокійного січня і лютого з антициклоном. Однак ц весняні вітри принесуть до нас теплішу повітряну масу.



Найближчими днями буде вітряно / Фото ілюстративне Pixabay

Чи буде у березні понад +20 градусів

Чи настала вже метеорологічна весна в Україні, адже на календарі – початок березня?

Деякі регіони, зокрема на Заході, фіксують настання метеорологічної весни, тобто перехід середньодобової температури через 0 градусів. Думаю, в більшості регіонів зараз, цими днями, вже офіційно будемо фіксувати. Тому що всюди вже плюсова температура як вдень, так і в нічні години переважно.

Раніше у березні фіксували навіть +19 – +29 градусів. Чи можливе потепління аж до таких високих, навіть літніх температур, чи все ж таки ще буде похолодання?

Поки що вище ніж +20 градусів не очікуємо. Хіба що локально можливо на якихось окремих метеостанціях. Але поки говоримо про +17, у таких межах. Переважно це південно-західні регіони.

8 – 9 числа можливо подекуди до +18 градусів прогріється приземний шар повітря по південних областях. Решта території все ж таки залишиться в межах +10 – +16 градусів. У принципі, за прогнозами й тенденціями надалі, цей тиждень у нас теплий. І наступний розпочинається практично з такими самими температурами. Але після 10 числа, з вівторка, трошечки може бути певне зниження температури. Не критично, просто на кілька градусів нижче, без цих +17 – +18 градусів.



Подекуди пригріє до +18 градусів / Фото ілюстративне Unsplash

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Чи буде ще похолодання і сніг

Тобто чекати повернення морозів зараз не варто?

Ні, поки якихось таких затоків холоду ми не очікуємо. Поки буде десь в цих межах триматися температура: плюсові показники, вище за 10 градусів, як є зараз.

А чи можливе ще в березні значне похолодання?

Достеменно зараз ми сказати не можемо, але ймовірність така в березні зберігається. Тому що це перехідний місяць. І не було ще такого, щоб весь місяць одразу трималися високі значення температури й потім йшли постійно на підвищення.

Все ж таки у березні ще можуть бути затоки холоду. У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути. Сподіваємося, що не критичне, але на кілька градусів температура все ж таки коливатися буде, не може вона постійно утримуватися в межах ось таких +15 – +17 градусів.

Щодо орієнтовних прогнозів на 10 діб, коли будуть опади й чи можливий ще сніг в Україні?

У першій декаді березня точно вже не чекаємо ніяких опадів. У нас буде поле підвищеного тиску і ніяких атмосферних фронтів. Погода з проясненнями, тепла і весняна.

Але десь 12 – 13 березня вже можуть надходити атмосферні фронти. У звʼязку з цим і опади, і певне коливання температури також може спостерігатися.

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Чи можливі у березні сильні морози

У попередні роки у березні фіксували і -20 градусів. Наскільки звичними для першого місяця весни є такі великі морози?

У розрізі останніх десятиліть такі показники по -20 градусів зараз дуже рідко стаються, у березні тим паче. Але так, інколи вони були зафіксовані. Архівні дані їх пам'ятають.

Для березня характерна будь-яка погода. Тому що в нас може бути як -20, так і +20 градусів. Тому що це місяць на перетині холодного й теплого сезонів. Тож можуть бути дуже такі великі амплітуди, якщо дивитися на архівні показники, як від мінусів, так і до плюсів. Але тенденція останніх років зберігається в тому, що все ж таки переважно плюсові значення стають. І в нас більшість місяців вище кліматичної норми.

Коротка довідка. Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні у березні за всю історію спостережень, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.

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Чи буде аномальне тепло й багато опадів: прогноз на березень

Щодо прогнозів на місяць, яка середня температура очікується? І чи буде березень дощовим?

Березень завжди переважно більш сухий місяць, як кажуть наші фахівці. Кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметри, у Карпатах місцями можливо 50 – 74 міліметри, але це все одно менше за норму.

Тому що, як бачимо, перша декада точно у нас без опадів практично. Тобто ніяк не досягнемо якихось вищих показників.

Середня місячна температура повітря прогнозується в межах +1 – +7. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження. Сподіваємося, значних перевищень температури, як, наприклад, у січні, не буде. Хоча зараз все одно такі високі значення несуть для нас більш весняну погоду, хоча надалі коливання все одно можуть бути.