Якою буде погода в перший місяць весни – чи можливі ще великі морози та сніг, яку температуру прогнозують і чи чекати сильного потепління у березні – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В останні дні лютого до України прийшло потепління. Утім, подекуди вночі ще спостерігається до -5 градусів. Якою буде погода найближчими днями – чи відступлять вже морози, і чи чекати опадів та значного потепління?

У більшості областей зараз спостерігається підвищення температурних показників. Вночі залишається 0 – +5 градусів найближчими днями майже в усіх регіонах. І лише в Карпатах і на Закарпатті 0 – -5 градусів ще може бути.

Вдень 5 березня у нас вже +9 – +14 градусів, на Прикарпатті до +17. Трошки прохолодніше на Сході та Північному Сході, – +4 – +9.

6 – 7 березня в Україні вже очікуємо +10 – +17 градусів. Тобто це справжня весняна температура.

погода навесні
В Україні пригріє до +17 градусів / Фото ілюстративне Unsplash

Буде зберігатися погода без опадів. Тому що на Україну впливає поле підвищеного атмосферного тиску із заходу. Воно простягається до нас такою смугою. Але буде і досить вітряно, адже через північ Європи проходять активні процеси з атмосферними фронтами.

Опади та фронти безпосередньо нас не зачіпають. Однак ці два баричних утворення протистоять опосередковано – поле низького тиску над північчю Європи, а високого більше над центральною і західною. Через це може бути посилення вітру, переважно західного напрямку, 7 – 12 метрів за секунду.

5 – 6 березня в Україні, крім Закарпаття та Півдня, очікуємо пориви в межах 15 – 20 метрів за секунду. Тобто готуємося до вітряної погоди після такого відносно спокійного січня і лютого з антициклоном. Однак ц весняні вітри принесуть до нас теплішу повітряну масу.

Вітряна погода
Найближчими днями буде вітряно / Фото ілюстративне Pixabay

Чи настала вже метеорологічна весна в Україні, адже на календарі – початок березня?

Деякі регіони, зокрема на Заході, фіксують настання метеорологічної весни, тобто перехід середньодобової температури через 0 градусів. Думаю, в більшості регіонів зараз, цими днями, вже офіційно будемо фіксувати. Тому що всюди вже плюсова температура як вдень, так і в нічні години переважно.

Раніше у березні фіксували навіть +19 – +29 градусів. Чи можливе потепління аж до таких високих, навіть літніх температур, чи все ж таки ще буде похолодання?

Поки що вище ніж +20 градусів не очікуємо. Хіба що локально можливо на якихось окремих метеостанціях. Але поки говоримо про +17, у таких межах. Переважно це південно-західні регіони.

8 – 9 числа можливо подекуди до +18 градусів прогріється приземний шар повітря по південних областях. Решта території все ж таки залишиться в межах +10 – +16 градусів. У принципі, за прогнозами й тенденціями надалі, цей тиждень у нас теплий. І наступний розпочинається практично з такими самими температурами. Але після 10 числа, з вівторка, трошечки може бути певне зниження температури. Не критично, просто на кілька градусів нижче, без цих +17 – +18 градусів.

Потепління у березні
Подекуди пригріє до +18 градусів / Фото ілюстративне Unsplash

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Тобто чекати повернення морозів зараз не варто?

Ні, поки якихось таких затоків холоду ми не очікуємо. Поки буде десь в цих межах триматися температура: плюсові показники, вище за 10 градусів, як є зараз.

А чи можливе ще в березні значне похолодання?

Достеменно зараз ми сказати не можемо, але ймовірність така в березні зберігається. Тому що це перехідний місяць. І не було ще такого, щоб весь місяць одразу трималися високі значення температури й потім йшли постійно на підвищення.

Все ж таки у березні ще можуть бути затоки холоду. У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути. Сподіваємося, що не критичне, але на кілька градусів температура все ж таки коливатися буде, не може вона постійно утримуватися в межах ось таких +15 – +17 градусів.

Щодо орієнтовних прогнозів на 10 діб, коли будуть опади й чи можливий ще сніг в Україні?

У першій декаді березня точно вже не чекаємо ніяких опадів. У нас буде поле підвищеного тиску і ніяких атмосферних фронтів. Погода з проясненнями, тепла і весняна.

Але десь 12 – 13 березня вже можуть надходити атмосферні фронти. У звʼязку з цим і опади, і певне коливання температури також може спостерігатися.

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У попередні роки у березні фіксували і -20 градусів. Наскільки звичними для першого місяця весни є такі великі морози?

У розрізі останніх десятиліть такі показники по -20 градусів зараз дуже рідко стаються, у березні тим паче. Але так, інколи вони були зафіксовані. Архівні дані їх пам'ятають.

Для березня характерна будь-яка погода. Тому що в нас може бути як -20, так і +20 градусів. Тому що це місяць на перетині холодного й теплого сезонів. Тож можуть бути дуже такі великі амплітуди, якщо дивитися на архівні показники, як від мінусів, так і до плюсів. Але тенденція останніх років зберігається в тому, що все ж таки переважно плюсові значення стають. І в нас більшість місяців вище кліматичної норми.

Коротка довідка. Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні у березні за всю історію спостережень, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.

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Щодо прогнозів на місяць, яка середня температура очікується? І чи буде березень дощовим?

Березень завжди переважно більш сухий місяць, як кажуть наші фахівці. Кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметри, у Карпатах місцями можливо 50 – 74 міліметри, але це все одно менше за норму.

Тому що, як бачимо, перша декада точно у нас без опадів практично. Тобто ніяк не досягнемо якихось вищих показників.

Середня місячна температура повітря прогнозується в межах +1 – +7. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження. Сподіваємося, значних перевищень температури, як, наприклад, у січні, не буде. Хоча зараз все одно такі високі значення несуть для нас більш весняну погоду, хоча надалі коливання все одно можуть бути.

Погода на весну
Очікується, що середня місячна температура буде вищою за норму / Фото ілюстративне Unsplash