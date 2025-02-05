Якою погода буде надалі в інтерв'ю 24 Каналу розповідала Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Дивіться також Чого чекати від погоди навесні: метеорологиня дала свій прогноз

Чи чекає на нас жарке літо у 2025 році

За словами Віри Балабух, навіть у періоди високих зимових температур можливі похолодання. Вони можуть зашкодити рослинам, які передчасно почали розвиватися.

Крім того, опади за температури близько 0 градусів за Цельсієм сприяють утворенню ожеледиці та налипанню мокрого снігу, що теж може завдати збитків та становить небезпеку.

Відсутність снігового покриву вплине на рівень підземних вод і загалом на запаси води, які стануть значно меншими, що в літній період може привести до гідрологічної посухи, дефіциту води,

– додає Балабух.

Аномально високі температури, що зараз спостерігаються, характерні більше для весняного сезону, а не зимового. Тож тепла зима поступово перейшла у ранню весну.

Проте, за словами Балабух, тепла зима не є показником майбутнього спекотного літа. Температурні режими зимових і літніх місяців формуються під впливом різних процесів, тому прямої залежності між ними немає.