То ж якою буде погода надалі – чи будуть ще сильні морози та сніг до кінця зими, коли настане весна і якої погоди чекати літом – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Чому в Україні аномально тепла зима

Ця зима дивує аномальним теплом. Сильних морозів поки не було. Ба більше, у січні температура повітря подекуди навіть сягнула до +15 градусів. З чим пов'язана така погода і наскільки вона вже є звичною для України?

Така погода – це не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігаються на нашій планеті.

Тенденція до підвищення температури повітря і зменшення тривалості зими спостерігається в Україні протягом останніх десятиліть.

За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць.

Протягом останніх років ці зміни посилилися. Основна причина – підвищення концентрації парникових газів, які зараз є найбільшими за останні 800 000 років.

Однак причиною такої аномально високої температури протягом цієї зими й попередніх років є не лише парниковий ефект, а й природні чинники, які на нього наклались., зокрема підвищена сонячна активність, аномально висока температура океанів, особливості атмосферної циркуляції.



Зима в Україні стала теплішою / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи будуть сильні морози та сніг у лютому

Якої ж погоди чекати до кінця зими, у лютому: чи можливо, що морозів до -30 градусів і сильних снігопадів так і не буде?

Останні розрахунки Європейського центру середньотермінових прогнозів показують, що до кінця січня і в лютому в Україну надходитимуть переважно теплі повітряні маси з Атлантики, що сприятиме підвищенню температури повітря на 2 – 3 градуси вище за кліматичну норму.

Арктичні вторгнення, як і морози до -30 градусів, малоймовірні. Оскільки переважатиме додатна температура повітря, то опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу. То ж сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні.



Сильні снігопади найімовірніші лише в Карпатах / Фото ДСНС Івано-Франківщини

А чи можлива різка зміна погоди в Україні, й коли нам все ж таки чекати похолодання?

Поки що нас очікує не похолодання, а потепління.

Про різкі зміни температури синоптики обов'язково попередять, якщо виникне така загроза.



Різке похолодання поки не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Чи можуть в Україні зникнути сніжні зими

Враховуючи тенденції останніх років, чи можуть в Україні взагалі зникнути сніжні зими?

Як я уже говорила, підвищення температури приводить до того, що протягом зими на значній території України переважає плюсова температура. За таких умов опади випадають переважно у вигляді дощу, а не снігу. Сніг якщо й випадає, то швидко тане. Стійкий покрив не утворюється.

І хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими зникнуть, ще зарано. Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі.



Малосніжні зими переважатимуть / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Чи можливо, що наступна зима в Україні також буде теплою?

Тенденція до підвищення температури повітря зберігається і надалі. Проте говорити, якою буде наступна зима, ще зарано.

Хоча ймовірність того, що вона теж буде теплою, досить висока.



Наступна зима також може бути теплою / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи буде цього року рання весна

Коли зазвичай в Україні настає метеорологічна весна? І зважаючи на таке аномальне тепло взимку, чи можливо, що все ж таки весна буде ранньою?

Метеорологічна весна починається, коли спостерігається стійкий перехід середньої за добу температури повітря через 0 градусів у сторону підвищення.

Україна – велика країна з дуже різноманітними кліматичними умовами, тож і весна в різні регіони приходить, як правило, не одночасно.

Глобальне потепління суттєво вплинуло не лише на тривалість зими, а й на початок весни, який змістився на більш ранні строки порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття.

Закарпаття, Крим, південні райони Одеської області перші зустрічають весну ще в середині січня.

Поступово весна рухається на північ і в центральні області приходить у кінці січня – на початку лютого, а в північні, західні – у середині або кінці лютого.

Найпізніше весна починається на Сході, Північному Сході та в Карпатах. Це традиційно найхолодніші регіони України. Тут весна може починатися на початку і навіть в середині березня.

Проте в окремі роки цей порядок порушується і весна може прийти значно пізніше або раніше, як цього року.

У деякі роки в нас взагалі температура повітря може не опускатись нижче 0 градусів на тривалий період. Тож можна говорити, що осінь плавно переходить у весну, оминаючи стадію зими. Саме такі процеси ми спостерігаємо цього року в Україні у багатьох регіонах.



Осінь в Україні плавно переходить у весну / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Якою буде погода весною 2025

Якою ж може бути погода навесні: чи можлива компенсація за тепло взимку – прохолодніша погода з морозами та снігопадами?

Відповідно до останніх розрахунків світових центрів погоди, весна в Україні також очікується теплою, на 1 – 2 градуси вищою за норму. Проте можливі й затоки холоду.

Як свідчать проведені дослідження, кількість хвиль холоду і різких похолодань в Україні весною змінюється несуттєво.

Вегетаційний період у цьому році починається рано і такі процеси у квітні та особливо у травні можуть бути дуже небезпечними й завдати великих збитків урожаю.



Очікується, що весна буде теплою / Фото ТРК "Люкс"

Чи може тепла зима вплинути на погоду весною і влітку

А які негативні наслідки може мати така аномальна погода взимку?

Не дивлячись на аномально високі температури, похолодання у нас все ж можливі. І вони можуть завдати шкоди рослинам, що уже почали розвиватися.

Опади, які випадають при температурі близько 0 градусів, сприяють утворенню ожеледі, налипання мокрого снігу, що також становлять небезпеку і можуть завдати збитків.

Відсутність снігового покриву вплине на рівень підземних вод і загалом на запаси води, які стануть значно меншими, що в літній період може привести до гідрологічної посухи, дефіциту води.



Відсутність снігового покриву може призвести до посухи / Фото Unsplash

Чи може така тепла зима вплинути не тільки на ранню весну, а й на сильно спекотне літо з рекордними показниками +30 і вище?

Аномально високі температури, що зараз спостерігаються, характерні більше для весняного сезону, а не зимового. Тож тепла зима поступово перейшла у ранню весну.

Але температура повітря зимою і літом не пов'язані між собою. Вони залежать від різних процесів. То ж говорити про те, що тепла зима зумовить спекотне літо, – не можна.