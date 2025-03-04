Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Потепління в Україні

У найближчі три доби, 4 – 6 березня, в Україні опадів не буде. На Північному Сході та Сході вночі та вранці вівторка на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Вночі 4 – 5 березня від +3 до -2 градусів, у Карпатах -3 – -8. Удень +5 – +10 градусів, однак, 4 березня на Сході 0 – +5 градусів, 5 березня на Прикарпатті +11 – +15 градусів.

6 березня в Україні вночі +1 – +6 (у Карпатах 0 – -5), вдень +8 – +13, на Заході та Півдні до +17 градусів,

– прогнозують синоптики.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, 8 березня може пригріти й до +18 градусів. Зокрема, такі температурні показники очікуються у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській області.

Прогноз погоди на 4 – 8 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво! Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували у березні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +19 – +29 градусів. У Карпатах +14 – +16 градусів.



Абсолютний мінімум -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.

Прогноз погоди на місяць