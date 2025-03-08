Но ждать ли еще сильных морозов, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в марте

По климатическим характеристикам, абсолютный минимум температуры, который фиксировали в марте за всю историю наблюдений, достигает -20 – -37 градусов. На Закарпатье и Юге -10 – -27.

Впрочем, синоптик отметила, что в разрезе последних десятилетий показатели по -20 градусов сейчас очень редко происходят, в марте тем более. Иногда они были зафиксированы. Архивные данные помнят. В целом для марта характерна любая погода.

У нас может быть как -20, так и +20 градусов. Потому что это месяц на пересечении холодного и теплого сезонов. Поэтому могут быть очень такие большие амплитуды, если смотреть на архивные показатели, как от минусов, так и до плюсов. Но тенденция последних лет сохраняется в том, что все же преимущественно плюсовые значения становятся. И у нас большинство месяцев выше климатической нормы,

– подчеркнула синоптик.

Кстати, представительница Укргидрометцентра также рассказала, что пока заливы холода не ожидаются. Однако они все еще возможны.

"В принципе мы их во второй половине марта ожидаем. Определенное снижение может быть. Надеемся, что не критическое, но на несколько градусов температура все же колебаться будет, не может она постоянно удерживаться в пределах вот таких +15 – +17 градусов", – отметила Наталья Птуха.

Добавим, по прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха в марте предполагается в пределах +1 – +7 градусов, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра. Это меньше нормы.

Интересно, что абсолютный максимум, который когда-либо фиксировали в марте, достигает +19 – +29 градусов, в Карпатах +14 – +16.