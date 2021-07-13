Прессекретаря президента Росії Дмитро Пєскова запитали, чи готова Росія включити окупований Донбас до свого складу. Відповідне питання озвучили на тлі скандальної статті Володимира Путіна про Україну.
Зауважте Читати статтю Путіна немає сенсу
Водночас Пєсков заявив, що Росія начебто робить "усе можливе в рамках міжнародного права з надання гуманітарної допомоги цим людям, яких відкинула своя країна".
Що Путін написав про Донбас
- У своїй одіозній статті Путін заявив, що Києву начебто просто не потрібний Донбас.
- Водночас Росія нібито зробила усе, щоб зупинити "братовбивство". Зокрема, уклали мінські угоди. Тим часом саме російська сторона блокує перемовини у межах "Мінська" та висуває неадекватні вимоги.
- За словами Путіна, "Україна періодично заявляє про "повну прихильність" до мінських угод, насправді ж керуються позицією про їхню "неприйнятність". Однак канцлерка Німеччини Ангела Меркель зауважила, що Україна, на відміну від бойовиків, відкрила вздовж лінії розмежування багато КПВВ.
Зеленський відреагував на статтю Путіна
- Володимир Зеленський зауважив, що наразі не читав статтю Путіна повністю.
- Водночас те, що російський президент написав її українською мовою, вже є доказом, що в Україні усе роблять правильно.
- Зеленський наголосив, що "деякі речі, які він написав, ми могли б проговорити". Український лідер також пообіцяв надати Путіну багато матеріалів для майбутньої статті.