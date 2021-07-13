Свого часу, коли я писала дисертацію по політичній злочинності, вивчала ці дослідження. Так от, два президентських терміни – це не просто так. Річ у тому, що найвища політична влада після двох термінів справляє руйнівний вплив на особу, наділену цією владою, і збільшує ймовірність вчинення політичних злочинів.

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Два терміни – це оптимальний строк, коли людина здатна повноцінно працювати на державу і суспільство. Звісно, це не абсолют і не золотий стандарт, хтось, як от Уго Чавес, який президентським літаком возив дружині йогурти, ламається та розбещується значно раніше.

Хочеться, звісно, згадати і Януковича, але його особистість була зруйнована кримінальною субкультурою задовго до державних посад, тому – це інша історія.

Тож, після тривалого перебування (понад 10 років) на найвищій державній посаді у більшості випадків відбувається незворотня деструкція особистості. По суті, залишається обгортка, а наповнення набуває геть інших рис, і якщо людина продовжує перебувати на посаді, то у своїх проявах стає небезпечною для держави, а іноді й для світу.

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Найчастіше така особа під час здійснення владних повноважень втрачає здатність до критичного мислення, неадекватно сприймає себе і своє місце в історії, нехтує соціальними та етичними нормами, втрачає здатність передбачати наслідок своїх дій, набуває стійких проявів манії величі тощо.

Власне тому, читати статті обгортки, яка залишилась від людини, але все ще перебуває при владі – немає сенсу.