Під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Німеччини Меркель зауважила, що через стягнення своїх військ до кордону з Україною Росія намагається тиснути на Київ.

Зауважте Путін нав'язав Байдену ідею безальтернативності мінських угод, – Піонтковський

Водночас, за словами політикині, її країна й надалі виступатиме за досягнення прогресу у виконанні мінських угод.

З іншого боку нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах (тимчасово окупованих – 24 канал) були проведені вибори,

– наголосила політикиня.

Деталі розмови Зеленського та Меркель

Володимир Зеленський та Ангела Меркель обговорили низку важливих питань. Зокрема, нормандський формат, війну на Донбасі та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами Меркель, навіть якщо "Північний потік-2" таки добудують, транзит газу через територію України не зупинять.

Окрім того, канцлерка Німеччини зауважила, що її країна може сьогодні обіцяти Україні до 1,5 мільйона доз вакцини від COVID-19.

Формула Штайнмаєра: головне