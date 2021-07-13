Під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Німеччини Меркель зауважила, що через стягнення своїх військ до кордону з Україною Росія намагається тиснути на Київ.
Зауважте Путін нав'язав Байдену ідею безальтернативності мінських угод, – Піонтковський
Водночас, за словами політикині, її країна й надалі виступатиме за досягнення прогресу у виконанні мінських угод.
З іншого боку нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах (тимчасово окупованих – 24 канал) були проведені вибори,
– наголосила політикиня.
Деталі розмови Зеленського та Меркель
- Володимир Зеленський та Ангела Меркель обговорили низку важливих питань. Зокрема, нормандський формат, війну на Донбасі та будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- За словами Меркель, навіть якщо "Північний потік-2" таки добудують, транзит газу через територію України не зупинять.
- Окрім того, канцлерка Німеччини зауважила, що її країна може сьогодні обіцяти Україні до 1,5 мільйона доз вакцини від COVID-19.
Формула Штайнмаєра: головне
- Формула передбачає, що Верховна Рада ухвалить новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування на території окремих районів Донеччини та Луганщини.
- Закон набуде чинності у день місцевих виборів на окупованих територіях. Вони відбудуться лише після виведення російських військ з території України.
- Окрім того, ОБСЄ має повідомити, що вибори провели відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.