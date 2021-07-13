Во время официального визита Владимира Зеленского в Германию Меркель отметила, что из-за встягивания своих войск к границе с Украиной Россия пытается давить на Киев.

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В то же время, по словам политика, ее страна и впредь будет выступать за достижение прогресса в выполнении минских соглашений.

С другой стороны нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим достичь, чтобы в этих регионах (временно оккупированных – 24 канал) были проведены выборы,

– подчеркнула политик.

Детали разговора Зеленского и Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель обсудили ряд важных вопросов. В частности, нормандский формат, войну на Донбассе и строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам Меркель, даже если "Северный поток-2" таки достроят, транзит газа через территорию Украины не остановят.

Кроме того, канцлер Германии отметила, что ее страна может сегодня обещать Украине до 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.

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