Однако эти договоренности вовсе не о возвращении Донбасса. Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в программе "Между прочим".
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Он отметил, что переход к формуле, что "нет украинского народа и государственности" резко усилился после встречи Путина с Байденом.
Путин навязал Байдену идею безальтернативности Минских соглашений,
– отметил он.
Произошло это через 2 дня после того, как глава российского МИДа Сергей Лавров в официальном интервью произнес фразу: "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений. Пусть он извивается на нем как можно дольше".
По словам Пионтковского, именно в этом заключается природа использования Москвой Минских соглашений. Формально они как бы о:
- возвращении оккупированных Донецкой и Луганской областей;
- восстановлении территориальной целостности.
"Но об этом речь не идет. Москва требует легализации в украинском правовом поле своего военно-террористического плацдарма, ничего в нем не меняя", – объяснил он.
Россия привлекала к давлению на Украину Меркель и Макрона, – Пионтковский
России удавалось к этому давлению на Украину привлекать и Меркель с Макроном. Когда Зеленский поехал в апреле 2021 года в Париж, ему были предложены определенные кластеры президента Франции. То есть та же вывернутая формула Штайнмайера.
Публицист считает, что теперь наступил последний этап в путинской конструкции – заставить Байдена сказать Зеленскому ту же сакраментальную фразу в Вашингтоне: "Идите и выполняйте Минские соглашения".
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео
Байден встретился с Путиным: главное
- Джо Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве провели встречу. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, среди которых – конфликт на Донбассе.
- По окончании саммита президенты отдельно пообщались с журналистами. Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия имеет только одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских договоренностей.
- Кроме этого, глава Кремля стягивание российских войск во временно оккупированный Крым объяснил "учениями на своей территории".