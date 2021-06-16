Разговор Байдена и Путина не завершился традиционной совместной пресс-конференцией. От нее отказался лидер США.

Заметьте Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля

Заявление Путина об Украине

Затрагивалась Тема Украины, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения [...] Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась мазком,

– заявил Владимир Путин.

Путин также цинично заявил, что в отношении Украины "у нас обязательство только одно – следить за соблюдением минских переговоров". И они якобы готовы пойти по этому пути, если "готова украинская сторона".

"Если украинская сторона готова, мы пойдем этим путем. Без всякого сомнения", – заявил Путин после встречи с Байденом.

Он в очередной раз заявил о "политической" интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию.

"Для этого необходимо внести изменения в конституцию. Там так прописано. И второе: что границы между Россией и Украиной по донбасской линии начинают заниматься украинскими пограничниками сразу после проведения выборов на Донбассе", – заявил Путин.

Глава Кремля также сообщил, что Украина предложила, чтобы войска вошли на Донбасс, закрыть границу между Россией и Украиной и провести выборы через три месяца после этих действий.

"Не надо быть юристом, чтобы понять, что это не имеет ничего общего с Минскими договоренностями. Это им противоречит", – цинично заявил Путин.

Он заявил, что Россия проводит учения "на своей территории".

Что в Украине говорили о встрече Байдена с Путиным

Владимир Зеленский признался: он сожалеет, что не встретился с Байденом еще до его разговора с Путиным.

Между тем глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не волнуется из-за переговоров Байдена и Путина. В то же время Кулеба подчеркнул: есть абсолютно железное правило – "никаких договоренностей об Украине без Украины".

Заметьте! Визит Зеленского в США состоится уже в июле. В МИД Украины сообщили, что это будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий.