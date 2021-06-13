Байден не хочет, чтобы встреча была "отвлечена" деталями публичного выступления политиков.

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Я не имею в виду, что пресса не должна знать, но это не конкурс о том, кто может лучше выступить перед камерой и попробовать поставить друг друга в неловкое положение,

– сказал американский президент.

Байден будет прямолинейным

Лидер США заверил, что будет с Путиным очень прямолинейно говорить о беспокойстве. Потом он расскажет детали, как прошла встреча.

"Я не хочу, чтобы на меня отвлекали, пожимали ли они руку, кто больше всего говорил, а остальное", – добавил политик.

Обратите внимание! Накануне Белый дом сообщил, что Байден проведет самостоятельную пресс-конференцию после встречи с Путиным.

Встреча президентов: кратко