Государственный совет также призвал людей ответственно относиться к важному для города событию. В то же время чиновники просят жителей в этот день избегать поездок.
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Какие ограничения будут действовать в городе
Кроме того, власти города уже обнародовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В частности, в нее вошел парк Ла Гранж, парк о-Вив и одноименный пляж.
Вокруг парков установлено временное охранное ограждение. Также будут закрытыми набережные Женевы и часть акватории Женевского озера, расположенные вблизи места проведения саммита.
Совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в отличных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога,
– говорится в заявлении государственного совета Женевы.
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Встреча Байдена и Путина: коротко
- Джозеф Байден в апреле во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему встретиться на нейтральной территории.
- Встреча президентов России и США состоится 16 июня на знаменитой вилле La Grange в Женеве. Известно, что в городе из-за саммита запретили полеты беспилотников.
- Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу. Он отметил, что особых прорывов по ее итогам не ожидает.
- В то же время Джозеф Байден заявил, что не стремится конфликтовать с Россией. Президент США возлагает надежды на стабильные отношения между странами.