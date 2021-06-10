Державна рада також закликала людей відповідально ставитися до важливої для міста події. Водночас чиновники просять жителів в цей день уникати поїздок.

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Крім того, влада міста вже оприлюднила інформацію та карту, на якій вказана закрита для пересування автомобілів і людей зона безпеки. Зокрема, до неї увійшов парк Ла Гранж, парк О-Вів та однойменний пляж.

Довкола парків встановлено тимчасову охоронну огорожу. Також будуть закритими набережні Женеви та частина акваторії Женевського озера, розташовані поблизу місця проведення саміту.

Рада закликає всіх до відповідальності та розуміння, щоб ця важлива подія могла пройти у відмінних умовах, в женевських традиціях поваги, вітання та діалогу,

– мовиться в заяві державної ради Женеви.

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