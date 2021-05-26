Зустріч лідерів Європейського Союзу з президентом США Джо Байденом відбудеться 15 червня у Брюсселі. Дату підтвердили під час зустрічі генсек європейської зовнішньополітичної служби Стефано Санніно і заступниця держсекретаря США Венді Шерман.
Нещодавно Білий дім і Кремль погодили зустріч Путіна і Байдена: місце та час
Говорили і про Україну
Дипломатичні представники ЄС і США схвально поставилися до організації спільного саміту. Його оцінюють як важливий крок у відродженні трансатлантичного партнерства.
До того ж вони обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, таких як Росія, Україна та Білорусь, а також нещодавнє загострення в Ізраїлі. Вони також підкреслили спільну зацікавленість у покращенні зв'язку та підтримці партнерів.
Після саміту з ЄС – зустріч із Путіним
25 травня і Білий дім, і Кремль підтвердили, що Путін і Джо Байден зустрінуться 16 червня у Женеві. У ЗМІ вже з'явилася інформація, що ця зустріч може відбутися у женевському готелі InterContinental.
У Білому домі заявили, що на зустрічі передовсім говоритимуть про двосторонні відносини США і Росії. Втім, Байден збирається підняти і питання цілісності України, а також ситуації у Білорусі.
Перша зустріч Байдена і Путіна: коротко
- З проханням про необхідність зустрічі до Путіна першим звернувся Байден.
- Президент США запропонував Путіну зустрітись ще наприкінці квітня під час телефонної розмови.
- Локацією для зустрічі вирішили обрати третю країну.
- 25 травня офіційні представники сторін повідомили, що перемовини відбудуться 16 червня у Швейцарії.