Зустріч лідерів Європейського Союзу з президентом США Джо Байденом відбудеться 15 червня у Брюсселі. Дату підтвердили під час зустрічі генсек європейської зовнішньополітичної служби Стефано Санніно і заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

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Говорили і про Україну

Дипломатичні представники ЄС і США схвально поставилися до організації спільного саміту. Його оцінюють як важливий крок у відродженні трансатлантичного партнерства.

До того ж вони обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, таких як Росія, Україна та Білорусь, а також нещодавнє загострення в Ізраїлі. Вони також підкреслили спільну зацікавленість у покращенні зв'язку та підтримці партнерів.

Після саміту з ЄС – зустріч із Путіним

25 травня і Білий дім, і Кремль підтвердили, що Путін і Джо Байден зустрінуться 16 червня у Женеві. У ЗМІ вже з'явилася інформація, що ця зустріч може відбутися у женевському готелі InterContinental.

У Білому домі заявили, що на зустрічі передовсім говоритимуть про двосторонні відносини США і Росії. Втім, Байден збирається підняти і питання цілісності України, а також ситуації у Білорусі.

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