Деякі деталі щодо майбутньої зустрічі розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу. Вона підтвердила, що українське питання під час перемовин таки підіймуть.

Раніше Білий дім і Кремль погодили зустріч Путіна і Байдена: місце та час

Байден підкреслить підтримку територіальної цілісності України

Президент також підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі,

– пояснила Псакі.

Передусім Байден та Путін обговорять двосторонні відносини Москви та Вашингтона. Мету зустрічі у Білому домі описали так: спробувати перетворити ці відносини на більш передбачувані та стабільні.

Президенти зустрінуться у Женеві

Зазначимо, що час та місце зустрічі підтвердили, як у Кремлі, так і Вашингтоні. Російська сторона повідомила, що обговорюватимуть тему співпраці між країнами, боротьбу з пандемією та "регіональні конфлікти".

Важливо! Байден запропонував зустрітись Путіну у квітні 2021 року. Місцем переговорів вирішили обрати третю – нейтральну країну. Згодом стало відомо, що зустріч відбудеться в Європі.