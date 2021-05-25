Некоторые детали о будущей встрече рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Она подтвердила, что украинский вопрос во время переговоров все же поднимут.

Ранее Белый дом и Кремль согласовали встречу Путина и Байдена: место и время

Байден подчеркнет поддержку территориальной целостности Украины

Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси,

– пояснила Псаки.

Прежде всего Байден и Путин обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Цель встречи в Белом доме описали так: попытаться превратить эти отношения на более предсказуемые и стабильные.

Президенты встретятся в Женеве

Отметим, что время и место встречи подтвердили как в Кремле, так и Вашингтоне. Российская сторона сообщила, что будут обсуждать тему сотрудничества между странами, борьбу с пандемией и "региональные конфликты".

Важно! Байден предложил встретиться Путину в апреле 2021 года. Местом переговоров решили выбрать третью – нейтральную страну. Впоследствии стало известно, что встреча состоится в Европе.