Некоторые детали о будущей встрече рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Она подтвердила, что украинский вопрос во время переговоров все же поднимут.
Ранее Белый дом и Кремль согласовали встречу Путина и Байдена: место и время
Байден подчеркнет поддержку территориальной целостности Украины
Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси,
– пояснила Псаки.
Прежде всего Байден и Путин обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Цель встречи в Белом доме описали так: попытаться превратить эти отношения на более предсказуемые и стабильные.
Президенты встретятся в Женеве
Отметим, что время и место встречи подтвердили как в Кремле, так и Вашингтоне. Российская сторона сообщила, что будут обсуждать тему сотрудничества между странами, борьбу с пандемией и "региональные конфликты".