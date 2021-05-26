Встреча лидеров Европейского Союза с президентом США Джо Байденом состоится 15 июня в Брюсселе. Дату подтвердили во время встречи генсек европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

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Говорили и об Украине

Дипломатические представители ЕС и США одобрительно отнеслись к организации совместного саммита. Его оценивают как важный шаг в возрождении трансатлантического партнерства.

К тому же они обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. В частности, таких как Россия, Украина и Беларусь, а также недавнее обострение в Израиле. Они также подчеркнули общую заинтересованность в улучшении связи и поддержке партнеров.

После саммита с ЕС – встреча с Путиным

25 мая и Белый дом, и Кремль подтвердили, что Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. В СМИ уже появилась информация, что эта встреча может состояться в женевском отеле InterContinental.

В Белом доме заявили, что на встрече прежде всего будут говорить о двусторонних отношениях США и России. Впрочем, Байден собирается поднять и вопрос целостности Украины, а также ситуации в Беларуси.

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