За словами Байдена, Вашингтон готовий стояти на захисті демократичних цінностей. Президент США оприлюднив свій план.
До теми Путін похвалив Байдена й розкритикував США: на що очікує президент Росії від зустрічі 16 червня
Варто зауважити, що цей план передбачений не лише для переговорів з Путіним. З цим документом Байден відвідає саміти G7 та НАТО, а також зустрінеться з керівництвом ЄС.
Про що говоритимуть Байден і Путін
Вашингтон хоче співпрацювати з Росією. Зокрема, щодо таких питань:
- стратегічна стабільність;
- контроль над озброєннями.
Що цікаво, спочатку Байден обговорюватиме усі питання з партнерами та союзниками – лише після цього відбудеться зустріч з Путіним. Він наголосив, що зустріч з Путіним в Женеві відбудеться після дискусій з партнерами та союзниками.
"Коли я зустрінуся з Володимиром Путіним у Женеві, це відбудеться вже після обговорень на високому рівні з друзями, партнерами та союзниками. Ми – єдині у розв'язанні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з агресії в Україні. І не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів", – заявив Байден.
Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на можливі негативні дії,
– наголосив він.
Зустріч Байдена та Путіна: коротко
- Джо Байден вперше за час свого президентства вирушить з візитом до Європи.
- Зустріч з Путіним відбудеться у Женеві 16 червня.
- Відомо, що Президент України Володимир Зеленський розмовлятиме із президентом США Джо Байденом перед подією.
- На зустрічі обговорюватимуть питання агресію Росії щодо України.