Свою заяву Путін зробив під час спілкування з керівниками світових інформаційних агенцій 4 червня. За інформацією пропагандистських ЗМІ, на зустрічі з президентом Росії були присутніми представники таких провідних ресурсів, як Reuters, DPA, Associated Press, Bloomberg, AFP.

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Очікування Путіна від зустрічі з Байденом

Російський президент, зокрема, зауважив, що обидві країни, попри певні протиріччя, мають спільні інтереси.

Я не очікую на якісь прориви за результатами цієї зустрічі. Але думаю, що у нас є інтереси, які збігаються,

– зазначив Путін.

Які спільні інтереси, на думку Путіна, мають Росія та США

Вирішення екологічних проблем.

Стратегічна стабільність.

Спільна робота з вирішення низки регіональних криз.

"Це надзвичайно важливо, тому що пов'язано з питаннями безпеки наших країн. Якщо ми беремо регіональні кризи, наприклад, на Близькому Сході, до чого веде невирішеність цієї кризи? До зростання тероризму. Це є надзвичайно небезпечним для всіх – США, Росії, Європи, інших регіонів світу", – зауважив очільник Кремля.

Він пояснив, що "неврегульованість цих питань – причина, а тероризм – прямий наслідок того, що там відбувається".

Крім Путін підкреслив, що сподівається на конструктивну зустріч. Водночас назвав Байдена дуже досвідченим політиком.

Він – фактично все життя в політиці. Він добре розбирається в багатьох проблемах, які я назвав, тому що особисто брав участь на різних ролях і в різний час в опрацюванні питань подібного роду. А останні сьогодні мають значення для всього світу та для двосторонніх взаємин,

– додав Путін.

На його думку, Байден входить до числа найбільш досвідчених світових політиків.

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Про взаємини США та Росії

Путін зауважив, що Москва та Вашингтон повинні ставитися один до одного з повагою і враховувати інтереси кожної з країн. Це, на його переконання, допоможе підвищити рівень довіри між США та Росією.

Путін вважає, що саме американські дії вплинули на погіршення взаємин. Натомість Росія "не зробила жодного кроку першою, аби завдати їм шкоди".

"Але я б не хотів докладно говорити на цю тему. Мені здається, що напередодні нашої зустрічі з Джо Байденом краще не перераховувати те, що стало причиною краху російсько-американських взаємин. Але кроків – достатньо, зокрема санкції проти нас. Ми ж проти них нічого не запроваджували", – переконує президент країни-агресорки.

Також він наголосив, що Росія та США, були, є та будуть тими країнами, що грають дуже важливу роль у світі.

"Дуже хотілося, щоб вони відігравали стабілізуючу роль, але в цьому контексті, на мій погляд, є важливими й російсько-американські взаємини", – підсумував господар Кремля.

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Зустріч Байдена та Путіна: коротко