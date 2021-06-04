Таку думку висловила ексзаступниця глави Міністерства закордонних справ Лана Зеркаль. Вона наголосила, що Байден – досить досвідчений політик.

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"Не думаю, що всім варто очікувати проривів після цієї зустрічі. Однак питань, які потребують певного діалогу, накопичилось багато", – запевнила Зеркаль.

Зеркаль: Зустріч, щоб "пристрілятися"

Вона зауважила, що адміністрація Байдена дуже відрізняється від того, як будували свої відносини і риторику команда президента Дональда Трампа.

Зеркаль додала, що наразі невідомо, як розвиватиметься адміністрація Байдена, адже ще навіть не сформована остаточна команда.

Це (зустріч – 24 канал) не для того, щоб "подивитися в очі", а для того, щоб "пристрілятися на місцевості",

– заявила Зеркаль.

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Про що говоритимуть

На думку Зеркаль, приблизний порядок денний цієї зустрічі вже обговорювався між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Також Зеркаль вважає, що заява Байдена про "Путіна вбивцю" не вплине на геополітичні домовленості.

Байден погодився зустрічатися з "вбивцею" після того, як "вбивця" зібрав кількатисячну армію на кордонах з Україною. Хіба це також не було підняттям ставок і шантажем з боку Путіна?,

– наголосила вона.

Довідка. Зустріч відбудеться 16 червня у Женеві. За даними ЗМІ, подію можуть організувати у женевському готелі InterContinental. Представники США запевнили, що насамперед політики обговорюватимуть двосторонні відносини США та Росії.

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