Таку думку висловила ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль в інтерв'ю програми "Перехресний допит". Вона раніше працювала заступницею міністра закордонних справ у часи, коли генпрокурором був Луценко.

Увага В НАТО нас ніхто не хоче бачити, – Зеркаль

Як нагадала Зеркаль, одразу наступного дня після виходу славнозвісної статті в Hill, була делегація сенаторів на чолі з головою бюджетного комітету в Україні. Їх супроводжувала посол Йованович.

"Вона була дуже засмучена. Нам довелося висловити певну позицію щодо цього скандалу", – сказала вона.

Мені було соромно,

– додала Зеркаль.

Вона наголосила, що було неприємно, що в нас таке відбувається. І погоджується з тим, що шкода, яку ми наносимо своєму іміджу – є дуже великою.

Увага! Ексамбасадорка США в Україні Марі Йованович випустить книжку, у якій, зокрема, мовитиметься про Петра Порошенка та Юрія Луценка.

Що відомо про скандал за участю Луценка

Генпрокурор Юрій Луценко в березні 2019 року спровокував гучний скандал, заявивши, що пані експосол США в Україні Марі Йованович передавала йому перелік людей, яких не можна притягати до відповідальності. Про це він заявив в інтерв'ю американському HillTv.

Представники Державного департаменту США заявили, що оприлюднені твердження Луценка не відповідають дійсності та мають на меті заплямувати репутацію дипломата.

Американські медіа також пишуть про те, що Луценко зараз може стати фігурантом кримінального розслідування США про втручання у вибори.

Дивіться повністю інтерв'ю із Ланою Зеркаль: відео