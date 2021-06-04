Таку думку висловила ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль в інтерв'ю програми "Перехресний допит". Вона раніше працювала заступницею міністра закордонних справ у часи, коли генпрокурором був Луценко.
Увага В НАТО нас ніхто не хоче бачити, – Зеркаль
Як нагадала Зеркаль, одразу наступного дня після виходу славнозвісної статті в Hill, була делегація сенаторів на чолі з головою бюджетного комітету в Україні. Їх супроводжувала посол Йованович.
"Вона була дуже засмучена. Нам довелося висловити певну позицію щодо цього скандалу", – сказала вона.
Мені було соромно,
– додала Зеркаль.
Вона наголосила, що було неприємно, що в нас таке відбувається. І погоджується з тим, що шкода, яку ми наносимо своєму іміджу – є дуже великою.
Що відомо про скандал за участю Луценка
- Генпрокурор Юрій Луценко в березні 2019 року спровокував гучний скандал, заявивши, що пані експосол США в Україні Марі Йованович передавала йому перелік людей, яких не можна притягати до відповідальності. Про це він заявив в інтерв'ю американському HillTv.
- Представники Державного департаменту США заявили, що оприлюднені твердження Луценка не відповідають дійсності та мають на меті заплямувати репутацію дипломата.
- Американські медіа також пишуть про те, що Луценко зараз може стати фігурантом кримінального розслідування США про втручання у вибори.
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